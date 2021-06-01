Сбербанк попросил у компаний своей экосистемы перевести рекламные бюджеты в «СберМаркетинг»

Об этом говорится в письме старшего вице-президента Сбербанка Владислава Крейнина, которое было направлено в компании экосистемы 14 мая. На него ссылается «Коммерсантъ».

Письмо получили 106 компаний, среди которых Rambler Group, Okko, «Союзмультфильм», а также Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил» и другие сервисы, которыми банк владеет совместно с холдингом Mail.ru Group. Предприятиям рекомендуется заранее извещать «СберМаркетинг» о планах на рекламные закупки, а информацию о тендерах не публиковать в единой информационной системе.

Большинство компаний экосистемы Сбербанка, опрошенные газетой, не прокомментировали ситуацию. Сотрудник одной из них заявил, что покупка медиаинвентаря через «СберMаркетинг» «зачастую дороже», а для объективной оценки эффективности нужен тендер.

Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил» и другие компании Mail.ru Group будут закупать рекламу у агентств, которые предложат наилучшие условия, сообщил глава корпоративных коммуникаций группы Сергей Лучин. По его словам, эта политика распространяется на все проекты, в которых Mail.ru участвует как акционеры, и «изменений не планируется».

«В СП у наших партнеров нет юридической возможности директивно принуждать проекты к закупке рекламы у того или иного поставщика», — заявил глава корпоративных коммуникаций Mail.ru Group.

«СберМаркетинг» учрежден в декабре 2018 года, работает как рекламное агентство с 2019 года: закупает рекламу в медиа и производит контент. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что с 2019 года он «развивал рекламную экспертизу, чтобы обслуживать свою экосистему, оптимизировать инвестиции в рекламу и превратить ее в центр собственной прибыли».

В декабре 2020 года банк выбрал «СберМаркетинг» поставщиком услуг рекламы в любых медиаканалах до конца 2022 года, говорится в письме.

Фото: «Сбер»