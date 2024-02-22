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«Сбер» начал работать над ИИ для человекоподобных роботов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер» начал работать над искусственным интеллектом для человекоподобных роботов. В его основу ляжет большая мультимодальная нейронная сеть. Ей будут подчиняться основные модели навигации, манипуляции и планирования движений. Об этом говорится в одной из вакансий на hh.ru, с которой ознакомился РБК.

«Сбер» начал работать над ИИ для человекоподобных роботов

ИИ будет обучаться новому самостоятельно или по минимальному числу демонстраций. Обучение роботов — это часть проекта по созданию собственного антропоморфного робота от «Сбера».

В 2024-2026 годах конгломерат планирует перейти на «человекоцентричную бизнес-модель» и развивать искусственный интеллект «нового поколения»,

  • Сбербанк по итогам 2023 года обновил рекорд по объему чистой прибыли. За год крупнейший банк страны заработал почти 1,5 трлн рублей – в пять раз больше, чем за 2022 год. Предыдущий рекорд Сбербанк установил в 2021 году, заработав 1,2 трлн рублей чистой прибыли.
Фото на обложке: Unsplash

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