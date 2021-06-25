«Сбер»: объем инвестиций зумеров за один год вырос почти на 800% и достиг 7 млрд рублей

Объем инвестиций зумеров за один год вырос на 800% и достиг 7 млрд рублей, следует из аналитического отчета «Сбера». Поколения миллениалов и иксов вложили в финансовые инструменты на 200% больше, иксы – на 60%. В «Сбере» рост связали с тем, что инвестировать стало проще.

Банк проанализировал данные за 2021 год по инструментам «Сбер управление активами». Инвестиции миллениалов (1981-1996 г.р.) и представителей поколения Х (1965-1980 г.р.) увеличились вдвое – до 22 млрд рублей и 88 млрд рублей соответственно. Вложения бумеров (1946-1964 г.р.) выросли на 50% до 124 млрд рублей.

При этом максимальный количественный прирост инвесторов среди миллениалов – их число выросло в 4 раза. Зумеров – в 3 раза, иксов – на 60%, бумеров – на 30%. В «Сбере» рост объяснили тем, что инвестировать стало проще.

«Наиболее активный рост инвесторов среди более молодых возрастных групп обусловлен тем, что в начале 2020 года инструменты доверительного управления (ПИФы, стратегии доверительного управления, ИИС) появились в “СберБанк Онлайн”», – отметили в пресс-службе «Сбера».

Самыми консервативными инвесторами, как и ожидалось, стали бумеры – они вкладывают 75% средств в облигации. Зумеры и миллениалы инвестируют в облигации от 45% до 55% депозита, при этом предпочитают делают это на индивидуальном инвестиционном счете и проявляют интерес к смешанным фондам.

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Фото: «Сбер»