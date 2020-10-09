Сбербанк начнет предупреждать водителей об эвакуации автомобиля

Сбербанк совместно с ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» запустил новую услугу информирования москвичей об эвакуации автомобиля «Проверка эвакуации». Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Подключить бесплатную подписку на сервис может каждый пользователь «Сбербанк Онлайн». В случае эвакуации его автомобиля подписчик оперативно получит push-уведомление об инциденте и сможет ознакомиться с информацией о нарушении, посмотреть кратчайший маршрут до специализированной стоянки и узнать условия получения автомобиля.

Кроме того, водитель сможет в режиме онлайн оплатить перемещение на спецстоянку и последующее хранение транспортного средства. Необходимая для оплаты ссылка автоматически придет клиенту в push-уведомлении.

Для подключения сервиса необходимо войти в «Сбербанк Онлайн», перейти во вкладку «Платежи» и в поисковой строке ввести «Проверка эвакуации». В открывшемся окне надо ввести госномер своего автомобиля и нажать кнопку «Подключить».