Сбербанк запустил бесплатный сервис для быстрого поиска работы

Сбербанк и «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru , который поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях кризисной ситуации. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис позволяет временно трудоустроить сотрудников тем компаниям, которые вынуждены приостановить свою работу в связи с самоизоляцией граждан и ограничением деятельности (предприятия из сферы розничной торговли продуктами питаниями и товарами повседневного спроса, логистики, доставки, курьерских служб).

Компании могут создать собственный профиль на маркетплейсе и указать данные о количестве сотрудников и их специализации.

В настоящее время на портале доступно более 1500 открытых вакансий в 45 городах России.

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