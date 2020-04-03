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Сбербанк запустил бесплатный сервис для быстрого поиска работы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк и «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru, который поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях кризисной ситуации. Об этом говорится в сообщении банка.

Сбербанк запустил бесплатный сервис для быстрого поиска работы

Сервис позволяет временно трудоустроить сотрудников тем компаниям, которые вынуждены приостановить свою работу в связи с самоизоляцией граждан и ограничением деятельности (предприятия из сферы розничной торговли продуктами питаниями и товарами повседневного спроса, логистики, доставки, курьерских служб).

Компании могут создать собственный профиль на маркетплейсе и указать данные о количестве сотрудников и их специализации.

В настоящее время на портале доступно более 1500 открытых вакансий в 45 городах России.

Фото: Unsplash

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