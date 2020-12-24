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«Сбер» выпустил первый беспилотный автомобиль на дороги Москвы

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Первый беспилотный автомобиль компании SberAutoTech, которая является дочерней компанией «Сбера», начал передвигаться по Москве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Сбер» выпустил первый беспилотный автомобиль на дороги Москвы

«Мне приятно сообщить, что сегодня беспилотный автомобиль «Сбера» от SberAutoTech выезжает на улицы Москвы», — сказал на онлайн-конференции Urban Mobility Forum гендиректор SberAutoTech Андрей Василевский.

Компания SberAutoTech создана в апреле 2020 года. Среди задач «дочки» «Сбера» — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы. За семь месяцев было проведено несколько циклов исследовательских и конструкторских работ.

Беспилотники выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса. Автомобили пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой, говорится в сообщении.

В беспилотных автомобилях установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует картографию «2ГИС» (входит в экосистему «Сбера»). В соответствии с законодательством за рулём беспилотников будут находиться водители.

Фото: SberAutoTech

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