Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» начнет массово внедрять оплату по биометрии в магазинах

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сбербанк собирается внедрить оплату по биометрии уже в этом году. Кредитная организация запускает тиражирование новой терминальной сети, пишут «Известия».

«Сбер» начнет массово внедрять оплату по биометрии в магазинах

На долю терминалов «Сбера» приходится около 70% всех устройств в рознице. В общей сложности парк оборудования кредитной организации оценивается в 2 млн терминалов.

Новые устройства будут оснащены камерами, клиенту предложат варианты оплаты, среди которых будет и биометрия. 

«Вы улыбаетесь — оплата прошла», — уточнил директор дивизиона «Эквайринг» «Сбера» Сергей Шубочкин.

По его словам, при разработке нового способа оплаты организация тестировала разные варианты. Биометрия — один из самых затруднительных, поскольку нужно убедиться, что перед терминалом находится живой человек, а не его фото.

Эту проблему решает технология Liveness, поясняет Шубочкин. Эффективность достигается за счет встроенных 2D- или 3D-камер. Китайский ритейлер Alibaba уже практикует оплату на базе этой технологии. 

Ранее законопроект об административном наказании за размещение биометрических данных граждан без их согласия в ЕБС получил поддержку кабмина. Штраф за такие действия планируется увеличить в пять раз.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Фото на обложке: Potashev Aleksandr / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
  2. 2 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  3. 3 Биометрия и йога-классы: банковские отделения 2021
  4. 4 «Мы не решаем глобальную проблему, а делаем жизнь людей проще»
  5. 5 Приложение от ЦБ и банкоматы с биометрией: финтех-дайджест
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

07 июня 2023

MGIMO Ventures

08 июня 2023

Арктек Дата 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ