«Сбер» начнет массово внедрять оплату по биометрии в магазинах

Сбербанк собирается внедрить оплату по биометрии уже в этом году. Кредитная организация запускает тиражирование новой терминальной сети, пишут «Известия».

На долю терминалов «Сбера» приходится около 70% всех устройств в рознице. В общей сложности парк оборудования кредитной организации оценивается в 2 млн терминалов.

Новые устройства будут оснащены камерами, клиенту предложат варианты оплаты, среди которых будет и биометрия.

«Вы улыбаетесь — оплата прошла», — уточнил директор дивизиона «Эквайринг» «Сбера» Сергей Шубочкин.

По его словам, при разработке нового способа оплаты организация тестировала разные варианты. Биометрия — один из самых затруднительных, поскольку нужно убедиться, что перед терминалом находится живой человек, а не его фото.

Эту проблему решает технология Liveness, поясняет Шубочкин. Эффективность достигается за счет встроенных 2D- или 3D-камер. Китайский ритейлер Alibaba уже практикует оплату на базе этой технологии.

Ранее законопроект об административном наказании за размещение биометрических данных граждан без их согласия в ЕБС получил поддержку кабмина. Штраф за такие действия планируется увеличить в пять раз.

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