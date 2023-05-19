За незаконный сбор биометрических данных увеличат штрафы в пять раз

В России в пять раз увеличат штраф за сбор биометрических данных без согласия граждан. Законопроект об административном наказании за размещение таких данных в Единой биометрической системе (ЕБС) получил поддержку кабмина.

Банковских сотрудников, занимающихся сбором биоинформации, будут штрафовать за ее незаконное получение на 100 тыс. рублей и более. Сами банки за повторное нарушение могут лишиться до 1,5 млн рублей, сообщили «Известия».

Кабмин предложил авторам ввести отдельную административную статью (13.11.2 КоАП) за такие нарушения для сотрудников кредитных организаций, так как они чаще всего и собирают биометрию.

Рассматривать такие дела будет Банк России. В Минцифры инициативу назвали превентивной мерой.

Сейчас, согласно КоАП, за незаконный сбор предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере 20–40 тыс. рублей, для юрлиц — 30–150 тыс. рублей.

В декабре 2022 года в России законодательно запретили принудительный сбор биометрических данных. Подписанный президентом закон также запрещает дискриминацию в отношении тех, кто отказался сдавать свои биометрические данные.

Принятый в третьем чтении законопроект о единой биометрической системе претерпел изменения. В частности, в документе прописали запрет передачи биометрических данных россиян в базы, находящиеся в других странах.

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