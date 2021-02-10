«Дочка» Сбербанка и Сognitive Technologies остановили разработку беспилотных автомобилей

Cognitive Pilot, совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies, решило заморозить проект автопилотов для автотранспорта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Всё потому, что в России пока нет законодательной базы о передвижении беспилотных автомобилей под дорогам. Нет порядка получения прав на них, не разработана система проверки их безопасности, отсутствуют пояснения в правилах дорожного движения. Также необходима проработка новых таможенных, налоговых и других сопутствующих норм.

Есть только некоторые документы, которые говорят о подробностях испытаний подобного транспорта и его использования на ограниченных пространствах. Источник издания пояснил, что законодательные проблемы могут решиться, но в сроки до 10–15 лет. Только тогда производство автомобильных беспилотников сможет стать массовым.

«В сфере автономного транспорта появляются новые игроки, пусть и не в том количестве, как три года назад. Но в то же время наблюдается снижение публичной активности разработчиков, связанной с этим направлением. Инвесторы, как и обыватели, перестали ожидать, что в ближайшем будущем беспилотник станет массовым», — приводит издание мнение директора по развитию технологических конкурсов в Российской венчурной компании Юрия Молодых.

Тем не менее компания не будет полностью сворачивать проект, исследования продолжатся, заверил представитель Cognitive Pilot. Но основной фокус будет на технологии автономного управления сельхозтехникой, «умных» продуктах по безопасности рельсового транспорта, а также на радарах для беспилотников.

Ранее Cognitive Pilot открыл 13 представительств в в пяти федеральных округах России. Они занимаются продажами системы автономного управления сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot и дальнейшим сопровождением «умного» продукта.

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