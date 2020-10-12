Сбербанк запатентовал систему проверки юрлиц на базе искусственного интеллекта

Сбербанк создал и запатентовал систему проверки юридических лиц на правоспособность на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в сообщении банка.

С помощью робота-юриста, разработанного в Правовом департаменте Сбербанка, за 8 месяцев подготовлено свыше 2,5 млн юридических заключений.

«Робот позволяет значительно ускорять бизнес-процессы и избегать ошибок при ручной обработке больших массивов данных и проверке информации о контрагентах. Процесс анализа одного юридического лица занимает в среднем 7 минут», — сообщили в Сбербанке.

Робот проверяет контрагентов путем распознавания и извлечения из документов юридически значимой информации.

Происходит проверка сведений о банкротстве, ликвидации и реорганизации юридических лиц, корректности сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, полномочий подписанта на заключение сделки и многих других параметров. Система анализирует информацию из более чем 10 документов.

В результате проверки правоспособности робот не просто даст ответ «кредитовать» или «отказать в кредите», а сделает выводы по ключевым риск-метрикам клиента.

Разработка может быть широко востребована на рынке в различных областях бизнеса, а именно везде, где требуется проверка правоспособности клиентов и контрагентов, считают в Сбербанке.

Фото: Unsplash