«Сбер» назвал порядок действий для разморозки карты после блокировки из-за криптовалют

Если клиенты Сбербанка столкнулись с блокировкой карт после операций с криптовалютой, то они могут попытаться исправить ситуацию, предоставив данные своего аккаунта на сайте криптобиржи или других сервисов, где проводилась купля-продажа цифровой валюты, пишет РБК со ссылкой на представителя «Сбера».
В банке отметили, что достаточно будет даже скриншотов интернет-страниц.
Сбербанк после выявления сомнительных операций и приостановки транзакций по картам направляет клиентам запросы для уточнения источника происхождения средств.
В кредитной организации попросили клиентов «не игнорировать запросы банка» и «предоставлять пояснения», чтобы сохранить возможность пользоваться всеми сервисами без ограничений.
Вместе с запросом банк направляет памятку, в которой разъясняет, какие документы можно предоставить, чтобы подтверждить источник средств.
«Если источник дохода — это поступления от операций с криптовалютой, то возможно предоставить сведения о профиле личного кабинета, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта (скриншот), адрес интернет-ресурса, на котором проводилась купля-продажа криптовалюты, пользовательское имя, историю транзакций и так далее», — сообщили в Сбербанке.
- 29 февраля Банк России представил обновленные рекомендации для участников рынка в части противодействия сомнительным транзакциям с цифровыми валютами.
- ЦБ призвал кредитные организации мониторить операции клиентов-физлиц, в пользу которых проходят переводы денег, связанные с куплей-продажей криптовалюты, а также запрашивать дополнительную информацию, документы о характере и цели их транзакций.
- Цель регулятора — усилить контроль за операциями с участием дропов (лица, использующие карты для проведения разовых мошеннических операций).
Фото на обложке: Unsplash
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