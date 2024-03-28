«Сбер» назвал порядок действий для разморозки карты после блокировки из-за криптовалют

Если клиенты Сбербанка столкнулись с блокировкой карт после операций с криптовалютой, то они могут попытаться исправить ситуацию, предоставив данные своего аккаунта на сайте криптобиржи или других сервисов, где проводилась купля-продажа цифровой валюты, пишет РБК со ссылкой на представителя «Сбера».

В банке отметили, что достаточно будет даже скриншотов интернет-страниц.

Сбербанк после выявления сомнительных операций и приостановки транзакций по картам направляет клиентам запросы для уточнения источника происхождения средств.

В кредитной организации попросили клиентов «не игнорировать запросы банка» и «предоставлять пояснения», чтобы сохранить возможность пользоваться всеми сервисами без ограничений.

Вместе с запросом банк направляет памятку, в которой разъясняет, какие документы можно предоставить, чтобы подтверждить источник средств.

«Если источник дохода — это поступления от операций с криптовалютой, то возможно предоставить сведения о профиле личного кабинета, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта (скриншот), адрес интернет-ресурса, на котором проводилась купля-продажа криптовалюты, пользовательское имя, историю транзакций и так далее», — сообщили в Сбербанке.

29 февраля Банк России представил обновленные рекомендации для участников рынка в части противодействия сомнительным транзакциям с цифровыми валютами.

ЦБ призвал кредитные организации мониторить операции клиентов-физлиц, в пользу которых проходят переводы денег, связанные с куплей-продажей криптовалюты, а также запрашивать дополнительную информацию, документы о характере и цели их транзакций.

Цель регулятора — усилить контроль за операциями с участием дропов (лица, использующие карты для проведения разовых мошеннических операций).

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