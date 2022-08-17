«Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Роспатент выдал «Сберу» два патента на технологии, созданные в ходе исследования по выявлению дипфейков, сообщил банк. «Сбер» планирует использовать их при защите от кибератак, для борьбы с фейковыми новостями и защиты переговоров по видео-конференц-связи.
Основа технологий — ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта микроизменений в цветах объектов на кадрах.
Указанные ансамбли при объединении в одну систему с высокой точностью определяют синтетически измененные изображения лиц на видео.
Ситема «Сбера» позволяет обрабатывать видеоконтент с несколькими лицами в кадре. В этом случае технология находит отдельное лицо, которое было создано синтетическим образом, и оценивает его достоверность. Это позволяет блокировать ряд методов обхода систем выявления дипфейков.
Технология показала 98%-ную эффективность.
«Сбер» планирует использовать разработки при решении следующих задач:
- защита от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection;
- борьба с фейковыми новостями;
- защита переговоров по видео-конференц-связи.
Фото на обложке: Unsplash
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