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«Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роспатент выдал «Сберу» два патента на технологии, созданные в ходе исследования по выявлению дипфейков, сообщил банк. «Сбер» планирует использовать их при защите от кибератак, для борьбы с фейковыми новостями и защиты переговоров по видео-конференц-связи.

«Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Основа технологий — ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта микроизменений в цветах объектов на кадрах.

Указанные ансамбли при объединении в одну систему с высокой точностью определяют синтетически измененные изображения лиц на видео.

Ситема «Сбера» позволяет обрабатывать видеоконтент с несколькими лицами в кадре. В этом случае технология находит отдельное лицо, которое было создано синтетическим образом, и оценивает его достоверность. Это позволяет блокировать ряд методов обхода систем выявления дипфейков.

Технология показала 98%-ную эффективность.

«Сбер» планирует использовать разработки при решении следующих задач:

  • защита от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection;
  • борьба с фейковыми новостями;
  • защита переговоров по видео-конференц-связи.

Фото на обложке: Unsplash

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