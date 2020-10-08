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«СберМаркетинг» начал продавать бизнесу цифровую рекламу в отделениях Сбербанка

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«СберМаркетинг» (входит в экосистему Сбера) запустил продажи цифровой рекламы в отделениях Сбербанка по всей стране. Реклама размещается на ЖК-панелях, которые раньше использовали только для показа информации о собственных продуктах банка и курсах валют. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «СберМаркетинга».

«СберМаркетинг» начал продавать бизнесу цифровую рекламу в отделениях Сбербанка

ЖК-панель в отделении Сбербанка

Теперь разместить рекламу на этих панелях могут предприятия различных сфер бизнеса.

Всего у Сбербанка более 7200 ЖК-панелей в 5700 отделениях. По оценкам «СберМаркетинга», рекламодатели получат доступ к ежедневной аудитории свыше 2,6 млн человек.

Минимальный порог для заказа составляет 15 экранов. Итоговая стоимость размещения зависит разных факторов, сообщил представитель «СберМаркетинга». 

ЖК-панели подходят для охватных рекламных кампаний по всей стране и для таргетированных коммуникаций. Например, рекламодатель может выбрать для показа только ипотечные центры, офисы для премиальных клиентов или юридических лиц.

Геотаргетинг позволяет запустить кампанию в выбранном регионе или городе России с точностью до микрорайона и улицы, а временной таргетинг выбрать оптимальные дни недели для показа сообщения целевой аудитории.

Размещение рекламы в отделениях банка доступно как по прямому договору со «СберМаркетингом», так и через рекламные агентства. На ЖК-экранах могут транслироваться видеоролики, динамические и статичные баннеры. Рекламодателям доступны полноэкранный формат и размещение на 1/3 площади экрана.

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