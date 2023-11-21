«Сбер» выдал первый в России кредит под залог ЦФА

«Сбер» провел первую в России тестовую сделку кредитования, залоговым обеспечением которой стали цифровые финансовые активы (ЦФА), говорится в сообщении банка.
Целью сделки кредитная организация называет «исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации».
Финансирование под залог ЦФА получила ГК «Дацик» — владелец торгового центра «Омега» в Тольятти. Сумма кредита не называется.
«В такой конструкции ЦФА позволяет усиливать обеспечение и конструировать более сложные сделки финансирования, подходящие под потребности клиента», — объясняет банк.
ЦФА является новым инструментом для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. По закону к ЦФА относят цифровые права, в которые могут включаться: денежные требования; возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам; право участия в капитале непубличного акционерного общества; право требования передачи эмиссионных ценных бумаг.
Компании начали выпускать ЦФА с 2022 года. В 2024 объем рынка таких активов может достичь 1 трлн рублей, оценивали эксперты.
Фото на обложке: Unsplash
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