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«Сбер» запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Домклик» «Сбера» запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24», говорится в сообщении кредитной организации.

«Сбер» запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24»
  1. Новости

Собственники квартир и управляющие жилой недвижимостью смогут размещать на площадке свои объекты и управлять бронированием.

В настоящее время сервис позволяет размещать квартиры и апартаменты в России. В будущем «Сбер» планирует добавить другие типы объектов и расширить географию.

Сдавать в аренду жилье могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (ИП), а снимать — пока только физлица. Комиссия составляет 5% от выручки владельца жилья.

«Домклик» проводит расчеты между арендодателем и гостем, тем самым гарантируя их безопасность. При бронировании арендатор вносит 100-процентную предоплату прямо на платформе. Если при заезде возникнут проблемы, арендатор получит замену жилья либо сможет вернуть деньги.

Сервис предлагает круглосуточную поддержку как собственнику, так и арендатору.

  • В настоящее время снять квартиру посуточно также можно с помощью сервисов «Суточно.ру», «Островок», «Циан», «Яндекс Недвижимость» и других.

Фото на обложке: Unsplash

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