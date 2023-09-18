«Сбер Еаптека» запустит сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку

«Сбер Еаптека» намерен запустить сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку. Других подробностей представитель сервиса не привел, пишут «Ведомости». Маркетплейс планирует занять пока свободную нишу, так как подобная услуга действует у других площадок исключительно в отношении БАДов.
Представитель сети «Аптека 25» считает, что услуга не будет пользоваться популярностью: для покупки в рассрочку от покупателей потребуется прохождение ряда длительных процедур, в том числе и банке.
Глава DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что если аптечный аптечный маркетплейс запускает такую услугу без помощи банка, клиенту придется потратить время на то, чтобы заполнить анкету и оставить свои данные.
Представитель «Аптеки 25» считает, что онлайн-рассрочка на покупку лекарств может заинтересовать тех клиентов, которым неожиданно потребовалось дорогостоящее лечение.
- В марте 2023 года «Сбер Еаптека» стала первой участницей эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Росздравнадзор выдал компании соответствующую лицензию. Первым регионом, где можно купить такие препараты онлайн, стала Белгородская область.
Фото на обложке: Unsplash
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