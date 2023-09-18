Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер Еаптека» запустит сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер Еаптека» намерен запустить сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку. Других подробностей представитель сервиса не привел, пишут «Ведомости». Маркетплейс планирует занять пока свободную нишу, так как подобная услуга действует у других площадок исключительно в отношении БАДов.

«Сбер Еаптека» запустит сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку

Представитель сети «Аптека 25» считает, что услуга не будет пользоваться популярностью: для покупки в рассрочку от покупателей потребуется прохождение ряда длительных процедур, в том числе и банке.

Глава DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что если аптечный аптечный маркетплейс запускает такую услугу без помощи банка, клиенту придется потратить время на то, чтобы заполнить анкету и оставить свои данные.

Представитель «Аптеки 25» считает, что онлайн-рассрочка на покупку лекарств может заинтересовать тех клиентов, которым неожиданно потребовалось дорогостоящее лечение.

  • В марте 2023 года «Сбер Еаптека» стала первой участницей эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Росздравнадзор выдал компании соответствующую лицензию. Первым регионом, где можно купить такие препараты онлайн, стала Белгородская область.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России возник дефицит антидепрессанта «Прозак»
  2. 2 8 ошибок руководителей медицинского бизнеса
  3. 3 Профессионал, пиарщик и звезда: какие типы врачей бывают и как клинике выстраивать с ними работу
  4. 4 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
  5. 5 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 сентября 2023

Цифровой прорыв. Хабаровск

18 сентября 2023

МКБ Реактор

18 сентября 2023

Usetech Weekend Offer

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

22 сентября 2023

DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ