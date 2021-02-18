На «Сбер Еаптеку» и «Здоров.ру» пожаловались в Генпрокуратуру

Российская ассоциация аптечных сетей (в неё входят аптеки «Ригла», «36,6», «Нео-фарм» и другие) обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на интернет-аптеку «Сбер Еаптека» и сеть «Здоров.ру». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию обращения.

Инициаторы жалобы полагают, что указанные аптеки нарушают закон о реализации рецептурных препаратов. Дистанционно такие лекарства продавать нельзя, ассоциация в подтверждении своих обвинений приложила чеки о покупках подобных средств.

В то же время гендиректор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин подозрения в противоправных действиях опроверг, уточняет издание. Буздалин назвал обращение «острым проявлением конкурентной борьбы». Комментарии от сети «Здоров.ру» пока не поступали. Генпрокуратура подтвердила «Ведомостям» факт получения жалобы от Российской ассоциации аптечных сетей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Еаптека» было зарегистрировано в 2014 году экс-владельцами сети «А5» Романом и Антоном Буздалиными. Компания вошла в экосистему «Сбера» в 2020 году и сменила название на «Сбер Еаптека».

Сейчас «Сбер Еаптека» представлена в 77 городах России. Рост продаж через мобильное приложение за 9 месяцев прошлого года по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 158% (выручка 6,9 млрд рублей). Ежемесячно «Сбер Еаптекой» пользуются около 7 млн человек, уточняется на сайте экосистемы.