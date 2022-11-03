Сбербанк продал свою долю в хорватском производителе продуктов питания Fortenova Group

Сбербанк продал свою долю в размере 43% в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Сумма сделки и причина продажи не уточняются.
Активы Саифа Алькетби, как сообщается, включают «недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании». Большая часть инвестиций приходится на различные сделки с частным капиталом.
Fortenova Group — это одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира располагается в Загребе. Сбербанк стал крупнейшим акционером Fortenova Group в 2018 году.
В феврале «Сбер» попал под санкции США из-за спецоперации России на Украине. В апреле существующие санкции дополнились заморозкой активов кредитной организации и запретом на ведение с банком бизнеса для американских граждан. В июне Евросоюз отключил Сбербанк от системы SWIFT.
Фото на обложке: Fortenova Group
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