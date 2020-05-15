Сбербанк запустил онлайн-игру о жизни фрилансера в России

Сбербанк ко Дню фрилансера совместно с агентством BlackLight запустил онлайн-игру «День Ф». Об этом говорится в сообщении банка.

Суть игры — научиться успешно работать в качестве фрилансера: находить и удерживать клиентов, завоевывать репутацию профессионала и увеличивать свой доход.

Можно играть за программиста, водителя, строителя, фотографа, дизайнера, маркетолога, кондитера или репетитора.

В зависимости от специальности игра подбирает различные задания для развития необходимых навыков: так, игроку может потребоваться сформировать свое портфолио, самостоятельно подготовить договор, а также выбрать, стоит ли вложиться в рекламу или лучше сделать ставку на сарафанное радио.

Сыграть можно по ссылке.

Фото на обложке: Peter Olexa / Pexels