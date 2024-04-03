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«Сбер» объявил о запуске «Зеленой ипотеки»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Сбер» открыл прием заявок по программе покупки жилья в домах, которые соответствуют стандарту экологического строительства — она называется «Зеленая ипотека».

«Сбер» объявил о запуске «Зеленой ипотеки»

Программа позволяет клиентам купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении «Сбера».

Оформить такой кредит можно как в отделениях кредитной организации, так и онлайн.

Как понять, что ЖК участвует в программе

  • Дома, которые соответствуют критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте «Домклик» значком «Зеленая ипотека».
  • В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указывается в проектной декларации дома. Чем выше класс, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше составляет экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как получить «Зеленую ипотеку»

  • Нужно выбрать объект недвижимости со значком «Зелёная ипотека» и подать заявку на «Домклик» или в отделении банка.
  • Скидка 0,3 п.п. применится автоматически на весь срок кредитования.
  • Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на «Домклик» в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).  

Условия кредитования по программе:

  • Срок — от 12 до 360 месяцев;
  • Сумма — от 300 тыс. до 100 млн рублей;
  • Первоначальный взнос — от 15,1% стоимости объекта недвижимости.

Дисконт по «Зеленой ипотеке» не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.

Фото на обложке: Unsplash

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