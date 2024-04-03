«Сбер» объявил о запуске «Зеленой ипотеки»

«Сбер» открыл прием заявок по программе покупки жилья в домах, которые соответствуют стандарту экологического строительства — она называется «Зеленая ипотека».
Программа позволяет клиентам купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении «Сбера».
Оформить такой кредит можно как в отделениях кредитной организации, так и онлайн.
Как понять, что ЖК участвует в программе
- Дома, которые соответствуют критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте «Домклик» значком «Зеленая ипотека».
- В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указывается в проектной декларации дома. Чем выше класс, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше составляет экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как получить «Зеленую ипотеку»
- Нужно выбрать объект недвижимости со значком «Зелёная ипотека» и подать заявку на «Домклик» или в отделении банка.
- Скидка 0,3 п.п. применится автоматически на весь срок кредитования.
- Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на «Домклик» в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).
Условия кредитования по программе:
- Срок — от 12 до 360 месяцев;
- Сумма — от 300 тыс. до 100 млн рублей;
- Первоначальный взнос — от 15,1% стоимости объекта недвижимости.
Дисконт по «Зеленой ипотеке» не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.
Фото на обложке: Unsplash
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