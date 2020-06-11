Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Россияне становятся финансово независимыми от родителей в среднем в 26 лет. Так считают большинство граждан, свидетельствует опрос компании «Сбербанк страхование жизни», на который ссылается РБК.

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске — в этом городе респонденты в среднем называли возраст 24,9 года. Вслед за ним по возрасту материальной самодостаточности идут Новосибирск, Владивосток и Махачкала (25 лет), Красноярск и Иркутск (25,1).

Позже всего финансовую независимость обретают жители европейского юга России — Ростова-на-Дону (27,5), Краснодара (27,2), Астрахани (26,8). В целом наиболее «ранние» показатели характерны для жителей Дальнего Востока и Сибири.

Москва и Санкт-Петербург показали средние показатели — 26,3 и 26 лет соответственно.

Опрос также показал, что большинство родителей (54%) продолжают финансово поддерживать детей даже после того, как те становятся финансово самодостаточными.

Чаще всего взрослым детям продолжают помогать родители в Сибири (55% в Барнауле, 53% в Омске и Новосибирске). В Центральной России и Поволжье родителям реже приходится помогать детям — меньше всего показатель в Санкт-Петербурге и Казани (по 35%), Москве и Набережных Челнах (по 36%).



62% всех респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Чаще всего финансово поддерживают родителей и родственников в Хабаровске и Владивостоке (по 70%), Махачкале и Перми (по 69%), Томске (68%).

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