«Сбер» заявил об активном расширении штата сотрудников в Индии

«Сбер» начал поиски директора проектов по приобретению недвижимости в Индии. В компании сообщили RB.RU об активном расширении штата сотрудников в этой стране.

Банк 10 июня разместил на своем сайте вакансию на должность директора проектов по приобретению недвижимости. Сотрудника ищет команда центра развития индийского направления.

В числе обязанностей такого специалиста — «определение потребностей компании в новом объекте недвижимости за рубежом и составление плана его приобретения», «поиск подходящих вариантов для покупки или аренды объекта недвижимости».

«"Сбер" активно расширяет штат сотрудников в Индии. В 2023 году был открыт филиал в г. Мумбаи, заработал IT-хаб в г. Бангалоре. На фоне растущих потребностей в дополнительных площадях банк ищет профильного специалиста, который займется заключением новых и пролонгацией старых договоров аренды, а также подбором подходящих помещений», — сообщили в пресс-службе «Сбера» в ответ на запрос RB.RU.

В банке не уточнили, под какие конкретно проекты ищут специалиста и сколько всего сотрудников работают в Индии.

Филиал Сбербанка в Нью-Дели (Индия) работает с 2010 года и оказывает широкий спектр финансовых услуг. Второй филиал открыт в городе Мумбаи. Офис в Бангалоре ведет деятельность в сфере разработки информационных технологий.

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