«Сбер» добавил услугу установки аналога «Сбербанк Онлайн» на iOS в рамках выезда сотрудников на дом

«Сбер» добавил в свой выездной сервис услугу установки приложения «Учет Онлайн» для доступа к «Сбербанк Онлайн» на iOS. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Сотрудники банка в более чем 200 городах России помогут установить приложение. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте «Сбера», указать удобное время и место встречи с представителем банка.

Сотрудники выездного сервиса могут помочь обновить или скачать «Сбербанк Онлайн» и для Android-устройств, а также установить ряд других приложений «Сбера» и его партнеров.

«Помощь в получении доступа к "Сбербанк Онлайн" стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в наших отделениях. Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 млн установок приложения "Сбербанк Онлайн". А за два месяца этого года — почти 1 млн, включая "Учет Онлайн". Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис», — сообщила руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

В рамках выездного сервиса сотрудники «Сбера» доставляют и оформляют продукты банка и его партнеров.

Магазины App Store и Google Play удаляют приложения российских банков из-за санкций. Впервые «Сбербанк Онлайн» исчез из App Store еще в апреле 2022 года, в банке это объяснили введением санкций.

Пытаясь обойти ограничения, кредитные организации начали постепенно возвращать свои приложения: иногда под другими названиями, но с похожим дизайном. Так, «Сбер» уже выпускал аналоги «Сбербанк Онлайн под разными названиями: СБОЛ, SBOL и другими.

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