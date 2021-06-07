Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк купит платформу для общения с клиентами Jivo

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк выкупит ООО «Живой сайт», компания развивает платформу Jivo для общения с клиентами.

Сбербанк купит платформу для общения с клиентами Jivo

Обязывающие документы о сделке подписаны с основателями компании Тимуром Валишевым и Николаем Иванниковым, они сохранят в Jivo руководящие посты, пишет «Коммерсантъ».

Сделку планируется закрыть в июле, сумма не раскрывается. По данным источника газеты, сделка оценивается в 1,5-2 млрд рублей.

Jivo представляет собой платформу для общения с клиентами на сайтах и в других онлайн-каналах. Она собирает обращения из мессенджеров, приложений, соцсетей, sms, электронной почты и других каналов и интегрируется с системами аналитики CRM и CMS.

Изображение: Jivo

Основатель Тимур Валишев отметил, что Jivo — крупнейший подобный сервис в России, им пользуется более 270 тысяч сайтов.

Сбербанк собирается интегрировать Jivo в экосистему банка и таким образом расширить число каналов коммуникации с клиентами экосистемных компаний.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский e-commerce стартап Ecwid купили за $500 млн
  2. 2 В «СберЗвуке» появилась музыка в Hi-Fi качестве
  3. 3 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  4. 4 Краудфандинг для бизнеса: как заработать предпринимателю и что учесть?
  5. 5 Карты «Мир» стали доступны для подключения в SberPay
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

10 июня 2021

Tender Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ