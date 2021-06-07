Сбербанк купит платформу для общения с клиентами Jivo

Сбербанк выкупит ООО «Живой сайт», компания развивает платформу Jivo для общения с клиентами.
Обязывающие документы о сделке подписаны с основателями компании Тимуром Валишевым и Николаем Иванниковым, они сохранят в Jivo руководящие посты, пишет «Коммерсантъ».
Сделку планируется закрыть в июле, сумма не раскрывается. По данным источника газеты, сделка оценивается в 1,5-2 млрд рублей.
Jivo представляет собой платформу для общения с клиентами на сайтах и в других онлайн-каналах. Она собирает обращения из мессенджеров, приложений, соцсетей, sms, электронной почты и других каналов и интегрируется с системами аналитики CRM и CMS.
Изображение: Jivo
Основатель Тимур Валишев отметил, что Jivo — крупнейший подобный сервис в России, им пользуется более 270 тысяч сайтов.
Сбербанк собирается интегрировать Jivo в экосистему банка и таким образом расширить число каналов коммуникации с клиентами экосистемных компаний.
Фото: Unsplash
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