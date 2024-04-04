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«Сбер» увеличил скорость генерации изображений в Kandinsky в 10 раз

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Сбер» представил новую версию модели Kandinsky для генерации изображений по текстовому описанию. Одной из ключевых особенностей стала более высокая скорость генерации и улучшенное разрешение картинок, говорится в сообщении компании.

«Сбер» увеличил скорость генерации изображений в Kandinsky в 10 раз

Обновленную версию Kandinsky 3.1 дообучили на увеличенном датасете изображений — это позволило повысить качество генераций. Первым доступ к Kandinsky 3.1 получили художники, дизайнеры и блогеры. В ближайшее время она будет доступна всем пользователям.

 

Одна из ключевых особенностей версии — более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз, а разрешение теперь можно повысить до 4K.

 

Также появилась возможность улучшить текстовый запрос с помощью языковой модели. Пользователи смогут создавать различные вариации изображений, смешивать картинку и текст, создавать стикерпаки и вносить локальные изменения на картинке, не меняя всей композиции сцены (ControlNet).

Также в ближайшее время появится новая модель Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям.

Изображения: «Сбер»

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