«Сбер» увеличил скорость генерации изображений в Kandinsky в 10 раз

«Сбер» представил новую версию модели Kandinsky для генерации изображений по текстовому описанию. Одной из ключевых особенностей стала более высокая скорость генерации и улучшенное разрешение картинок, говорится в сообщении компании.

Обновленную версию Kandinsky 3.1 дообучили на увеличенном датасете изображений — это позволило повысить качество генераций. Первым доступ к Kandinsky 3.1 получили художники, дизайнеры и блогеры. В ближайшее время она будет доступна всем пользователям.

Одна из ключевых особенностей версии — более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз, а разрешение теперь можно повысить до 4K.

Также появилась возможность улучшить текстовый запрос с помощью языковой модели. Пользователи смогут создавать различные вариации изображений, смешивать картинку и текст, создавать стикерпаки и вносить локальные изменения на картинке, не меняя всей композиции сцены (ControlNet).

Также в ближайшее время появится новая модель Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям.

Изображения: «Сбер»