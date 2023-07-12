Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» представил новую версию нейросети для генерации изображений с более высоким разрешением

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» обновил свою нейросеть — с помощью Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

«Сбер» представил новую версию нейросети для генерации изображений с более высоким разрешением

Отмечается, что «значительного прироста качества» получилось достигнуть при создании портретов. Для дообучения нейросети использовали датасет в размере 1,5 млрд пар «текст — изображение», что на 300 млн больше, чем в предыдущей версии — Kandinsky 2.1

 Работа Kandinsky 2.2

Работа Kandinsky 2.2 

Новая версия модели также может генерировать стикеры, из которых получится собрать стикерпаки в Telegram.

 Работа Kandinsky 2.2

Работа Kandinsky 2.2 

Также бот Kandinsky 2.2 научился изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на изображениях, сохраняя при этом композицию исходной иллюстрации. Это стало возможным за счет внедрения в модель специального структурного блока управляемых изменений — ControlNet.

Kandinsky 2.2 распознает запросы на русском и английском языках, знает более 20 стилей рисования, может смешивать несколько рисунков, стилизовать изображение по текст, генерировать изображения, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части картинки и создавать картины в режиме бесконечного полотна. 

Последний раз «Сбер» обновлял свою нейросеть в апреле — тогда сообщалось, что Kandinsky 2.1 ускорила создание высококачественных изображений по их текстовому описанию до нескольких секунд.

Изображения: «Сбер»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В NtechLab сменился гендиректор
  2. 2 «Яндекс» начал тестировать инструмент для размещения рекламы в Telegram
  3. 3 3 задачи по ML, чтобы подготовиться к собеседованию на Junior Data Scientist
  4. 4 Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека
  5. 5 Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ