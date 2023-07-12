«Сбер» представил новую версию нейросети для генерации изображений с более высоким разрешением

«Сбер» обновил свою нейросеть — с помощью Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Отмечается, что «значительного прироста качества» получилось достигнуть при создании портретов. Для дообучения нейросети использовали датасет в размере 1,5 млрд пар «текст — изображение», что на 300 млн больше, чем в предыдущей версии — Kandinsky 2.1
Работа Kandinsky 2.2
Новая версия модели также может генерировать стикеры, из которых получится собрать стикерпаки в Telegram.
Работа Kandinsky 2.2
Также бот Kandinsky 2.2 научился изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на изображениях, сохраняя при этом композицию исходной иллюстрации. Это стало возможным за счет внедрения в модель специального структурного блока управляемых изменений — ControlNet.
Kandinsky 2.2 распознает запросы на русском и английском языках, знает более 20 стилей рисования, может смешивать несколько рисунков, стилизовать изображение по текст, генерировать изображения, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части картинки и создавать картины в режиме бесконечного полотна.
Последний раз «Сбер» обновлял свою нейросеть в апреле — тогда сообщалось, что Kandinsky 2.1 ускорила создание высококачественных изображений по их текстовому описанию до нескольких секунд.
Изображения: «Сбер»
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14 июля 2023