«Сбер» представил новую версию нейросети для генерации изображений с более высоким разрешением

«Сбер» обновил свою нейросеть — с помощью Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Отмечается, что «значительного прироста качества» получилось достигнуть при создании портретов. Для дообучения нейросети использовали датасет в размере 1,5 млрд пар «текст — изображение», что на 300 млн больше, чем в предыдущей версии — Kandinsky 2.1

Работа Kandinsky 2.2

Новая версия модели также может генерировать стикеры, из которых получится собрать стикерпаки в Telegram.

Работа Kandinsky 2.2

Также бот Kandinsky 2.2 научился изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на изображениях, сохраняя при этом композицию исходной иллюстрации. Это стало возможным за счет внедрения в модель специального структурного блока управляемых изменений — ControlNet.

Kandinsky 2.2 распознает запросы на русском и английском языках, знает более 20 стилей рисования, может смешивать несколько рисунков, стилизовать изображение по текст, генерировать изображения, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части картинки и создавать картины в режиме бесконечного полотна.

Последний раз «Сбер» обновлял свою нейросеть в апреле — тогда сообщалось, что Kandinsky 2.1 ускорила создание высококачественных изображений по их текстовому описанию до нескольких секунд.

Изображения: «Сбер»