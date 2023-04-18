«Сбер» начал тестировать ноутбуки собственного производства

«Сбер» приступил к тестированию в отделениях порядка 10 тыс. ноутбуков собственного производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Сам «Сбер» эту информацию комментировать не стал.

Сейчас госбанк проверяет их на работоспособность и позднее собирается увеличить количество техники под своей торговой маркой в филиалах, знает один из источников.

Поставку 9,2 тыс. ноутбуков «Сбера» из Китая в 4 квартале 2022 года подтверждает статистика GS Group. Поставщиком выступил производитель «умных» устройств ООО «Салютдевайсы» (SberDevices) в партнерстве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd.

У «Сбера» внутренние потребности составляют около 100–150 тыс. устройств. Сейчас у банка сейчас более 12 тыс. отделений и около 280 тыс. сотрудников по стране.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что в будущем на ноутбуки «Сбера» будет спрос в госсекторе. В потребительском же сегменте они будут востребован при условии, что будут так же технологичны, как продукция других китайских вендоров, и иметь примерно сопоставимый ценник.

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