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«Сбер» начал тестировать ноутбуки собственного производства

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» приступил к тестированию в отделениях порядка 10 тыс. ноутбуков собственного производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Сам «Сбер» эту информацию комментировать не стал.

«Сбер» начал тестировать ноутбуки собственного производства

Сейчас госбанк проверяет их на работоспособность и позднее собирается увеличить количество техники под своей торговой маркой в филиалах, знает один из источников. 

Поставку 9,2 тыс. ноутбуков «Сбера» из Китая в 4 квартале 2022 года подтверждает статистика GS Group. Поставщиком выступил производитель «умных» устройств ООО «Салютдевайсы» (SberDevices) в партнерстве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd.

У «Сбера» внутренние потребности составляют около 100–150 тыс. устройств. Сейчас у банка сейчас более 12 тыс. отделений и около 280 тыс. сотрудников по стране.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что в будущем на ноутбуки «Сбера» будет спрос в госсекторе. В потребительском же сегменте они будут востребован при условии, что будут так же технологичны, как продукция других китайских вендоров, и иметь примерно сопоставимый ценник.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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