«Сбер» запустил программу лояльности для предпринимателей

«Сбер» запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов, она получила название «СберБизнес Спасибо», говорится в сообщении кредитной организации.

Программа позволяет клиентам в сфере малого и микробизнеса копить бонусы и возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка, а также конвертировать бонусы в рубли (1 бонус равен 1 рублю).

После подключения к программе предприниматели будут получать 1% годовых в бонусах на остаток по счету и 5 бонусов за каждый перевод на счет другого корпоративного клиента «Сбера» в рублях.

Также при оплате покупок по бизнес-карте кешбэк будет начисляться бонусами.

В числе партнеров банка — «СберМаркет», «Работа.ру», «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг», «Юрист для Бизнеса», «Телемедицина» и другие.

В программе участвуют все расчетные счета клиентов, кроме специальных.

Накануне «Сбер» объявил, что изменит программу лояльности для физлиц: все условия, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, будут отменены. Первые участники получат доступ к новой версии «СберСпасибо» уже в апреле, остальные — летом.

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