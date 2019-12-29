Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело». Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.

Оформить ипотечный кредит можно будет по программам «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).

«Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку», — сообщил директор дивизиона «ДомКлик» (входит в экосистему Сбербанка) Николай Васев.

Подать заявку на ипотеку для самозанятых и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн по ссылке.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Сбербанк запустил регистрацию самозанятых через приложение в марте.

Фото: Unsplash

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых через «Сбербанк Онлайн»

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ