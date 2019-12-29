Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело». Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.

Оформить ипотечный кредит можно будет по программам «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).

«Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку», — сообщил директор дивизиона «ДомКлик» (входит в экосистему Сбербанка) Николай Васев.

Подать заявку на ипотеку для самозанятых и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн по ссылке.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Сбербанк запустил регистрацию самозанятых через приложение в марте.

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