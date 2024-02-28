Сбербанк обновил годовой рекорд по чистой прибыли

Сбербанк по итогам 2023 года получил чистую прибыль в размере 1,508 трлн рублей, следует из отчетности компании по МСФО. Текущий результат превзошел рекорд докризисного 2021 года на 21% — тогда банк получил 1,246 трлн рублей.

По сравнению с 2021 годом прибыль на акцию тоже выросла — с 56,98 рубля до 69,1 рубля. Рентабельность капитала (ROE) составила 25,3%.

Число активных клиентов банка по итогам 2023 года составило 108,5 млн человек (рост на 2,1 млн) и 3,2 млн компаний (рост на 0,2 млн). Кредитная организация за прошлый год выдала 28,7 трлн рублей кредитов, при этом совокупный кредитный портфель вырос на 27% — до 39,4 трлн рублей.

Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн рублей, увеличившись на 4,4 трлн рублей.

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) «Сбербанк Онлайн» (мобильная и десктопная версия) составило 81,9 млн человек, число ежедневных пользователей (DAU) — 43,7 млн.

Число пользоватлей программы лояльности «СберСпасибо» выросло за год на 11 млн, до 77,2 млн клиентов. Всего в 2023 году клиенты совершили более 200 млн покупок и использовали почти 140 млрд бонусов, из них в четвертом квартале — более 60 млрд.

Продажи умных устройств «Сбера» выросли в 2,4 раза за прошлый год, достигнув отметки в 1,7 млн. При этом с момента запуска продаж число проданных устройств составило 3 млн.

Финансовый эффект от применения ИИ-технологий «Сбер» оценил в 350 млрд рублей в 2023 году, отметив, что за последние три года эта сумма превышает 900 млрд рублей.

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