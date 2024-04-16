«Сбер» планирует покупку онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд»

«Сбер» ведет переговоры о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд» (обе входят в группу TalentTech). О сделке накануне сообщили аналитики Smart Ranking. О ней также знает источник RB.RU на рынке онлайн-образования.

По данным Smart Ranking, «"Сбер" завершает сделку по покупке активов TalentTech — крупного игрока ДПО "Нетологии" и одного из лидеров детского сегмента "Фоксфорда"». Аналитики компании оценили сумму сделки минимум в 7 млрд рублей.

Источник на рынке онлайн-образования подтвердил RB.RU сделку по покупке «Нетологии», добавив, что «это уже свершившийся факт».

В пресс-службе «Сбера» и «Нетологии» RB.RU сообщили, что не комментируют эту информацию. В TalentTech не ответили на момент публикации материала.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский считает, что мотив «Сбера» простой — покупка доли на рынке.

«Это полноценный выход на новый рынок и расширение собственной экосистемы с дальнейшим приростом клиентов для образовательных компаний за счет клиентов "Сбера", — сообщил RB.RU Кричевский. — "Сбер" одним махом увеличит свою долю на этом рынке до 7–8% с текущего процента».

По его словам, вопросы вызывает только сумма сделки: «7 млрд рублей — это совокупная годовая выручка TalentTech. Представляется, что это слишком скромная оценка, либо у банка есть какие-то закулисные договоренности с Мордашовым».

Согласно данным рейтинга Smart Ranking, «Фоксфорд» занимает 9-ую строчку по выручке в 2023 году — показатель составил 4,3 млрд рублей, «Нетология» — 12-ую с 3,1 млрд рублей.

По подсчетам Smart Ranking, совокупная выручка 100 крупнейших образовательных сервисов России в 2023 году достигла 119 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 32%.

«Нетология» появилась в 2011 году, в 2014 объединилась с онлайн-школой «Фоксфорд», а в сентябре 2014 года был создан образовательный холдинг «Нетология-групп». В 2017 году 40% компании было продано IT-холдингу TalentTech, принадлежащему «Севергрупп» Алексея Мордашова, затем доля увеличилась до 85%.

В июне 2023 года «Севергрупп» вышла из числа учредителей ООО «ТТ-Холдинг», которое владеет 100% ООО «Нетология» и 93% ООО «Фоксфорд» (7% за сооснователем «Нетологии-групп» Алексеем Половинкиным). Сейчас конечные владельцы «ТТ-Холдинга» не раскрываются.

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