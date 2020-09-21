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Сбербанк отказался от слова «банк» в новом логотипе

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием «Сбер». Об этом сообщает «РИА Новости».

Сбербанк отказался от слова «банк» в новом логотипе

В пятницу, 18 сентября, банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября.

Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками, а рядом стоит название «Сбербанк».

В новом логотипе осталась только первая часть названия — «Сбер». При этом из названия большинства компаний экосистем также будет убрано слово «банк». Например, лизинговая компания Сбербанка теперь называется «СберЛизинг».

По данным системы «Контур.Фокус», Роспатент 17 июня текущего года зарегистрировал новый логотип Сбербанка, он выглядит так:

 

Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово «банк», отмечал его глава Герман Греф.

Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано.

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