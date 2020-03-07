Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк перестал быть самым сильным банковским брендом в мире

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сбербанк утратил лидерство в списке самый сильных банковских брендов мира и занял 20 место в списке самых дорогих. Об этом свидетельствуют данные рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.

Сбербанк перестал быть самым сильным банковским брендом в мире

На первом месте в категории самых сильных брендов оказался индонезийский банк BCA, который год назад занимал вторую строчку. Индекс силы бренда BCA за год вырос с 91 до 91,6 балла. Индекс силы бренда Сбербанка, наоборот, снизился с 93,1 до 91,6 балла.

В пятерку лидеров также вошли два южноафриканских банка Capitec и FNB и малазийский Maybank, за год поднявшийся с 17 на пятое место. Всего в списке сильнейших брендов десять банков.

Brand Finance также выпустил рейтинг 500 самых дорогих банковских брендов, в котором, кроме Сбербанка, оказались еще семь банков из России. Три из них попали в рейтинг впервые, остальные улучшили свои позиции за год.

  • Сбербанк, как и год назад, является самым дорогим российским банковским брендом и занимает 20 место в общем рейтинге. Эксперты оценили стоимость бренда Сбербанка в $13,2 млрд, что на 7,1% выше, чем годом ранее;
  • ВТБ поднялся с 122 на 92 место. Стоимость его бренда достигла $2,8 млрд;
  • «Газпромбанк» переместился с 210 на 206 место (стоимость бренда не указана у всех участников рейтинга после сотого места);
  • «Альфа-банк» поднялся с 286 на 272 место;
  • «Тинькофф банк» впервые появился в рейтинге и занял 326 место;
  • «Промсвязьбанк» вырос с 491 до 464 места;
  • «Открытие» — еще один новичок в рейтинге, занял 479;
  • Московский кредитный банк — 498 место, тоже новый в рейтинге.

В топ-3 самых дорогих банковских брендов мира вошли китайские банки ICBC (стоимость $80,7 млрд), China Construction Bank ($62,6 млрд) и Agricultural Bank Of China ($54,6 млрд). На четвертом месте Bank of China, на пятом Wells Fargo.

Фото: nikkimeel / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ