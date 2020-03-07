Сбербанк перестал быть самым сильным банковским брендом в мире

Сбербанк утратил лидерство в списке самый сильных банковских брендов мира и занял 20 место в списке самых дорогих. Об этом свидетельствуют данные рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.

На первом месте в категории самых сильных брендов оказался индонезийский банк BCA, который год назад занимал вторую строчку. Индекс силы бренда BCA за год вырос с 91 до 91,6 балла. Индекс силы бренда Сбербанка, наоборот, снизился с 93,1 до 91,6 балла.

В пятерку лидеров также вошли два южноафриканских банка Capitec и FNB и малазийский Maybank, за год поднявшийся с 17 на пятое место. Всего в списке сильнейших брендов десять банков.

Brand Finance также выпустил рейтинг 500 самых дорогих банковских брендов, в котором, кроме Сбербанка, оказались еще семь банков из России. Три из них попали в рейтинг впервые, остальные улучшили свои позиции за год.

Сбербанк, как и год назад, является самым дорогим российским банковским брендом и занимает 20 место в общем рейтинге. Эксперты оценили стоимость бренда Сбербанка в $13,2 млрд, что на 7,1% выше, чем годом ранее;

ВТБ поднялся с 122 на 92 место. Стоимость его бренда достигла $2,8 млрд;

«Газпромбанк» переместился с 210 на 206 место (стоимость бренда не указана у всех участников рейтинга после сотого места);

«Альфа-банк» поднялся с 286 на 272 место;

«Тинькофф банк» впервые появился в рейтинге и занял 326 место;

«Промсвязьбанк» вырос с 491 до 464 места;

«Открытие» — еще один новичок в рейтинге, занял 479;

Московский кредитный банк — 498 место, тоже новый в рейтинге.

В топ-3 самых дорогих банковских брендов мира вошли китайские банки ICBC (стоимость $80,7 млрд), China Construction Bank ($62,6 млрд) и Agricultural Bank Of China ($54,6 млрд). На четвертом месте Bank of China, на пятом Wells Fargo.

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