«Сбер» открыл офис «без барьеров» с обслуживанием за столиками и тестами «умных» устройств

«Сбер» открыл обновленный офис на Садовом кольце, где, по заявлению банка, отсутствуют привычные барьеры, а общение клиентов с менеджерами проходит в непринужденной обстановке за удобными столиками.

Офис «Сбера» Оружейный переулок, 41

Наряду с финансовыми услугами в офисе кредитной организации можно протестировать и приобрести «умные» устройства от SberDevices: смарт-дисплей SberPortal, ТВ-приставку с виртуальными ассистентами «Салют» — SberBox, а также подключиться к мультимедийному сервису Okkо и мобильному оператору «СберМобайл».

Офис «Сбера» Оружейный переулок, 41

Также в офисе можно зарядить телефон, отправить посылку или получить заказ из «МегаМаркета» или другого интернет-магазина с помощью «СберЛогистики».

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По словам вице-президент Сбербанка Вячеслава Цыбульникова, в Москве сейчас уже в более чем 80 офисах «Сбера» проведена модернизация либо полный переформат. «Наша цель — изменить представление об уровне клиентского сервиса и организовать максимально удобный доступ как к классическому банкингу, так и к небанковским сервисам», — сообщил Цыбульников.

Фото на обложке: «Сбер»