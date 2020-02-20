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Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Сбербанк.Онлайн»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения «Сбербанк.Онлайн». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Сбербанк.Онлайн»

На 10:00 Мск зафиксировано 590 жалоб. Чаще всего пользователи испытывают трудности со входом в систему (44%) и переводом денег (41%). Еще 13% жалуются на сбоим в работе всех сервисов.

Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске.

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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