Новости
Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Сбербанк.Онлайн»
Новости
Анастасия Марьина
Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения «Сбербанк.Онлайн». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Сбербанк.Онлайн»Анастасия Марьина
На 10:00 Мск зафиксировано 590 жалоб. Чаще всего пользователи испытывают трудности со входом в систему (44%) и переводом денег (41%). Еще 13% жалуются на сбоим в работе всех сервисов.
Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter