Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Сбербанк.Онлайн»

Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения «Сбербанк.Онлайн». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

На 10:00 Мск зафиксировано 590 жалоб. Чаще всего пользователи испытывают трудности со входом в систему (44%) и переводом денег (41%). Еще 13% жалуются на сбоим в работе всех сервисов.

Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске.