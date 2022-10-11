«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества с «блокировкой» аккаунтов в онлайн-сервисах

«Сбер» предупредил клиентов о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники угрожают потерей доступа к аккаунтам различных онлайн-сервисов и убеждают предоставить данные банковской карты или перевести деньги.
«Злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: "Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки". Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор», — говорится в сообщении «Сбера».
После того, как пользователи звонят по указанному номеру, «оператор» убеждает в необходимости сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги, чтобы не попасть в «черный список».
Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты банка советуют обдумать ситуацию, позвонить на номер, указанный на официальном сайте сервиса, и никому не сообщать данные своей карты.
Фото на обложке: Unsplash
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