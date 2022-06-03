«Сбер» объединил платежные сервисы под брендом SberPay

«Сбер» добавил в семейство SberPay сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «SberPay оплата по QR», и биометрическую систему «Оплата одним взглядом». Об этом говорится в сообщении компании.

Через «SberPay оплата по QR» можно расплачиваться телефоном в 500 тыс. торговых точек по всей России. Чтобы провести платеж, нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Сервис доступен и на смартфонах без поддержки NFC.

Система «Оплата одним взглядом» позволяет оплачивать покупки без карты и без смартфона. Для этого нужно заранее настроить такой способ оплаты в мобильном приложении банка и в момент совершения покупки посмотреть в камеру.

SberPay включает в себя онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. SberPay доступен бесплатно всем пользователям «Сбербанк Онлайн», не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

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