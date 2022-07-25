Пользователи «СберБизнеса» смогут выставлять счета на оплату

В «СберБизнесе» для предпринимателей стал доступен сервис выставления счетов. Пользователи смогут создать счет на оплату и отправить его второй стороне в личный кабинет и на e-mail. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».

В печатной форме счета имеется QR-код для оплаты. В нем также есть данные о товарах и услугах, которые нужно оплатить, их можно добавить из специального справочника.

В сервисе можно еще настроить печатную форму счета: выбрать версию с отображением отметки о подписании электронной подписью или оставить графы пустыми для подписания вручную.

Уведомления о новом счете придут в личный кабинет, откуда можно сразу произвести оплату. Для этого нужно нажать одну кнопку, и система автоматически сформирует платежное поручение, заполнив все поля на основании счета.

После этого поручение останется только подписать и отправить. Система контролирует и меняет статус счета сразу после оплаты, как у отправителя, так и у получателя, что позволяет быстро получить информацию об оплате.

Сервис пока доступен клиентам, которые используют SMS-подтверждения операций. Скоро услуга будет доступна всем пользователям, в том числе и тем, кто использует электронные ключи.

В начале июля в «СберБизнес» появился сервис для автоматизированной системы налогообложения (АУСН). Он доступен клиентам в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

Предприниматели с помощью этого сервиса могут подать заявление для перехода на АУСН, получить информацию о налогах и оплачивать их.

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