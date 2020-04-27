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Сбербанк узнал первоочередные планы россиян после отмены самоизоляции

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк выяснил, чем россияне планируют заняться в первую очередь после отмены режима самоизоляции. 16% опрошенных планируют первым делом выйти на работу, а 10% собираются искать новое место трудоустройства.

Сбербанк узнал первоочередные планы россиян после отмены самоизоляции

Опрос проводился на портале «Рамблер» с 21 по 26 апреля.

  • Третьим по популярности ответом стал поход в парикмахерскую или салон красоты. Туда планируют направиться 9% респондентов.
  • Погулять, поехать на природу, навестить родителей или детей собираются по 8% опрошенных.
  • Еще 6% участников опроса после самоизоляции сразу же пойдут к врачу. 
  • Сперва встретиться с друзьями и пойти в спортзал или заняться спортом на воздухе планируют по 4% респондентов.
  • Чуть меньше голосов (3%) пришлось на ответы про посещение налоговой, МФЦ, нотариуса, автосервиса, а также про поездку в отпуск и поход за продуктами. Столько же респондентов планируют сначала раздать или собрать долги.
  • По 2% участников опроса собираются в первую очередь отправиться в ресторан или кафе, обновить гардероб и пойти в театр, кино или на концерт.
  • Еще посидеть дома после окончания самоизоляции хотят 6% опрошенных.

Режим самоизоляции в России введен из-за распространения коронавируса. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.

К 27 апреля в России выявлено 87 147 заразившихся коронавирусом. По числу заболевших Россия обошла Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, и вышла на девятое место в мире.

Фото: Unsplash

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