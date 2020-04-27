Новости
Сбербанк узнал первоочередные планы россиян после отмены самоизоляции
Новости
Анастасия Марьина
Сбербанк выяснил, чем россияне планируют заняться в первую очередь после отмены режима самоизоляции. 16% опрошенных планируют первым делом выйти на работу, а 10% собираются искать новое место трудоустройства.
Сбербанк узнал первоочередные планы россиян после отмены самоизоляцииАнастасия Марьина
Опрос проводился на портале «Рамблер» с 21 по 26 апреля.
- Третьим по популярности ответом стал поход в парикмахерскую или салон красоты. Туда планируют направиться 9% респондентов.
- Погулять, поехать на природу, навестить родителей или детей собираются по 8% опрошенных.
- Еще 6% участников опроса после самоизоляции сразу же пойдут к врачу.
- Сперва встретиться с друзьями и пойти в спортзал или заняться спортом на воздухе планируют по 4% респондентов.
- Чуть меньше голосов (3%) пришлось на ответы про посещение налоговой, МФЦ, нотариуса, автосервиса, а также про поездку в отпуск и поход за продуктами. Столько же респондентов планируют сначала раздать или собрать долги.
- По 2% участников опроса собираются в первую очередь отправиться в ресторан или кафе, обновить гардероб и пойти в театр, кино или на концерт.
- Еще посидеть дома после окончания самоизоляции хотят 6% опрошенных.
Режим самоизоляции в России введен из-за распространения коронавируса. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.
К 27 апреля в России выявлено 87 147 заразившихся коронавирусом. По числу заболевших Россия обошла Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, и вышла на девятое место в мире.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма