«Сбер» создал технологическую компанию «Пульс» под задачи HR

«Сбер» создал новую компанию ООО «Пульс». Это технологическая компания нужна банку под задачи HR-направления, кредитная организация планирует таким образом «помочь партнерам быстрее отвечать вызовам времени».

Компания уже развивает HR-платформу «Пульс» — это собственная разработка «Сбера» и полностью отечественный продукт, который используют порядка 300 тыс. человек из 20 компаний финансового, производственного, аграрного секторов, сообщил «Сбер».

«"Сбер" как технологический лидер уделяет особое внимание развитию HR-инноваций и внедряет продукты, которые повышают эффективность бизнеса, снижают рутину и открывают людям новые горизонты развития. Для того, чтобы помочь партнерам быстрее отвечать вызовам времени, "Сбер" создал новую компанию — ООО "Пульс"», — сообщила кредитная организация.

Генеральным директором ООО «Пульс» стал Ярослав Третьяков. Ранее в «Сбере» он руководил проектом «Виртуальная школа», выстраивал цифровой подбор, с 2019 года занимал должность операционного директора в Skillaz.

Третьяков и команда будут развивать продукт в виде AI-помощника, будут отвечать за операционную эффективность, повышение технологичности и стабильности, расширение партнерской сети на международном рынке.

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