Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Сбербанк объявил о новом этапе акционерного финансирования Rambler Group. Банк инвестирует в группу порядка 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95% напрямую у Rambler Group, в результате которого доля Сбербанка повысится до 53,5%, банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group.

Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

Часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko. Сбербанк намерен сделать мультимедийный сервис «крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году».

Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co планируется укрепить позиции группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия.