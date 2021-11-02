«Сбер» создал нейросеть ruDALL-E, она генерирует картинки по описанию на русском языке

«Сбер» сообщил, что создал первую в мире нейронную сеть, которая может генерировать изображения на основе текстового описания на русском языке. Она называется ruDALL-E.
Использовать нейросеть предлагается для создания дизайна интерьера, стоковых изображений или векторных иллюстраций, материалов для рекламы, копирайтинга, архитектурного и промышленного дизайна, говорится в сообщении «Сбера».
Попробовать ruDALL-E уже можно на ее сайте.
Изображение на основе нейросети
Нейросеть одновременно обучается на картинках и текстах и позволяет создавать неограниченное число новых изображений по заданному описанию. Модель существует в двух вариантах:
- ruDALL-E XL — содержит 1,3 млрд параметров;
- ruDALL-E 12B — 12 млрд параметров.
Модель ruDALL-E XL доступна бесплатно, ее можно загрузить с сервиса Github. Обе модели в ближайшее время будут доступны на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub от SberCloud.
Как ruDALL-E создает изображения:
- Создание изображений при помощи технологии происходит в три этапа.
- Первая нейросеть принимает текст на вход и генерирует заданное число картинок.
- Вторая выбирает наиболее удачные из них и те, которые больше всего соответствуют описанию
- Третья увеличивает картинки в размере без потери качества. Таким образом можно получить неограниченное количество новых изображений, подходящих под указанные характеристики.
Архитектура модели DALL-E для английского языка была впервые представлена OpenAI в 2021 году, однако она так и не была полностью выложена в открытый доступ. На основе публикации OpenAI команды SberDevices и Sber AI при помощи SberCloud воспроизвели код и начали обучать нейросеть на платформе ML Space на базе суперкомпьютера Кристофари. Таким образом получился аналогичный результат для русского языка.
Изображение на основе нейросети
Обучение заняло 23 тыс. GPU-часов на массиве данных из 120 млн пар текст-изображение. Проект по обучению ruDALL-E, как сообщается, стал самым крупным нейросетевым вычислительным проектом в России и СНГ.
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Фото на обложке: Unsplash
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