В работе мобильного приложения Сбербанка случился сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
К 15:00 мск число жалоб превышает 7 тысяч. Порядка 2 тыс. жалоб приходится на пользователей из Москвы.
Клиенты банка жалуются на невозможность зайти в приложение. Также читатели сообщают, что есть проблемы с работой банкоматов — пропадает связь с банком.
В пресс-службе Сбербанка позднее сообщили, что «затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме».
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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