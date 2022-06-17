«Сбер» начнет выдавать льготную ипотеку самозанятым

Программы «Сбера» «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека» с 21 июня станут доступны самозанятым гражданам, говорится в сообщении банка.
Чтобы получить ипотеку, надо быть зарегистрированным в сервисе «Сбера» «Свое дело» и получать доход на карту банка. Можно и подтвердить свою платежеспособность иначе: для этого потребуется справка о состоянии доходов по на профессиональный доход по форме ФНС России.
Условия госпрограмм для самозанятых будут такие же, что и для работающих в найме граждан, но с одним исключением — минимальный размер первоначального взноса должен составлять от 30% (стандартный размер по указанным выше госпрограммам составляет минимум 15% стоимости жилья — прим. ред.).
Ставка по «Дальневосточной ипотеке» — от 1,5%, по «Семейной ипотеке» — от 5,7%, по «Господдержке» — от 8,7%.
Это предложение не будет распространяться на индивидуальное жилищное строительство или рефинансирование.
Фото на обложке: Unsplash
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