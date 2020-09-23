Сбербанк предложил бизнесу облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении

В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» появится возможность подтверждать платежи и подписывать документы с помощью облачного сервиса усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Сервис подключается через мобильное приложение. После подключения на облачных ресурсах банка будут сформированы и размещены ключи электронной подписи, а также выпущен сертификата УНЭП.

В момент подписания документа необходимо подтвердить доступ к ключу аутентификации с помощью биометрии или ПИН-кода, после чего приложение отправит в облако подтверждение на создание электронной подписи.

Предприниматели могут подписывать документы с помощью сервиса при отсутствии сотовой связи. Достаточно иметь подключение к сети.

«По нашим оценкам, потенциальная аудитория этой технологии составляет не менее 800 тысяч пользователей мобильного приложения "Сбербанк Бизнес Онлайн". Сейчас для подтверждения операций все они вводят код, который в реальном времени получают по смс. Отсутствие сигнала сотовой связи может стать неразрешимым препятствием для совершения операции. Новый вид подписи решает эту проблему», — считает директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

В настоящее время усиленная неквалифицированная электронная подпись доступна клиентам банка, но требует использования специального флеш-носителя (токена) и может быть применена только в веб-версии «Сбербанк Бизнес Онлайн».

УНЭП в мобильном приложении даст пользователям новые возможности, недоступные при использовании смс-подтверждения, уверяют в банке.