«Сбер» создал две новые структуры в технологическом направлении бизнеса

«Сбер» объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса. В рамках новой стратегии банк разделил направление два блока — «Технологии» и «Технологическое развитие», говорится в сообщении «Сбера».
Блок «Технологии» будет отвечать за развитие и обеспечение бизнеса и «Платформы» (Platform V). Его возглавит старший вице-президент Кирилл Меньшов.
Блок «Технологическое развитие» будет работать над созданием новой платформы, основанной на AI. В него войдут направления, на которых будет основана реализация стратегии «Сбер как помощник». Блок возглавит старший вице-президент Андрей Белевцев.
Команды будут работать в синергии над технологическим фундаментом «Сбера» и развивать технологии и новые продукты на базе AI.
«Мы переходим в новую фазу реализации стратегии: нам нужно создавать продукты и технологии, которых раньше не было. Мы должны не просто идти в ногу со временем, а играть на опережение. Нашим фокусом становится AI», — сообщил президент Сбербанка Герман Греф, которого цитирует пресc-служба.
Фото на обложке: Konstantin Lenkov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024