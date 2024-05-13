«Сбер» создал две новые структуры в технологическом направлении бизнеса

«Сбер» объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса. В рамках новой стратегии банк разделил направление два блока — «Технологии» и «Технологическое развитие», говорится в сообщении «Сбера».

Блок «Технологии» будет отвечать за развитие и обеспечение бизнеса и «Платформы» (Platform V). Его возглавит старший вице-президент Кирилл Меньшов.

Блок «Технологическое развитие» будет работать над созданием новой платформы, основанной на AI. В него войдут направления, на которых будет основана реализация стратегии «Сбер как помощник». Блок возглавит старший вице-президент Андрей Белевцев.

Команды будут работать в синергии над технологическим фундаментом «Сбера» и развивать технологии и новые продукты на базе AI.

«Мы переходим в новую фазу реализации стратегии: нам нужно создавать продукты и технологии, которых раньше не было. Мы должны не просто идти в ногу со временем, а играть на опережение. Нашим фокусом становится AI», — сообщил президент Сбербанка Герман Греф, которого цитирует пресc-служба.

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