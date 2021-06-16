«Сбер» купит одного из крупнейших владельцев прав на спортивные трансляции

Анастасия Марьина
Сбербанк заключил предварительное соглашение с компанией «Телеспорт», в рамках которого «Сбер» планирует приобрести компанию. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«Сбер» купит одного из крупнейших владельцев прав на спортивные трансляцииАнастасия Марьина
«Телеспорт» — один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Глава «Телеспорта» Петр Макаренко останется генеральным директором компании после сделки.
В рамках договора «Okko Спорт» (входит в экосистему «Сбера») будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта» будут доступны читателям входящих в индустрию развлечения «Сбера» электронных СМИ.
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