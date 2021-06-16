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«Сбер» купит одного из крупнейших владельцев прав на спортивные трансляции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк заключил предварительное соглашение с компанией «Телеспорт», в рамках которого «Сбер» планирует приобрести компанию. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Сбер» купит одного из крупнейших владельцев прав на спортивные трансляции

«Телеспорт» — один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Глава «Телеспорта» Петр Макаренко останется генеральным директором компании после сделки.

В рамках договора «Okko Спорт» (входит в экосистему «Сбера») будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта» будут доступны читателям входящих в индустрию развлечения «Сбера» электронных СМИ.

«Трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему "Сбера", привлекут новых пользователей — спортивных болельщиков, самую преданную аудиторию. Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок», — рассчитывает вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян.

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Фото: Unsplash

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