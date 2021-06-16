Сбербанк заключил предварительное соглашение с компанией «Телеспорт», в рамках которого «Сбер» планирует приобрести компанию. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Сбер» купит одного из крупнейших владельцев прав на спортивные трансляции