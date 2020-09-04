Сбербанк запустил сервис онлайн-торговли автомобилями для частных лиц

Маркетплейс «Сберавто» (входит в экосистему Сбербанка) запустил сервис онлайн-продажи и покупки автомобилей между физическими лицами с использованием Сбербанк ID. Об этом Rusbase рассказал представитель Сбербанка.

Пользователи приложения могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели – провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить выбранный автомобиль.

«Сберавто» выступает гарантом безопасной сделки и помогает с доставкой авто покупателю.

Все автомобили и объявления проходят проверку. Покупатель при использовании сервиса может получить детальный отчет о проверке выбранного автомобиля, для этого необходимо написать через встроенный мессенджер персональному менеджеру.

Менеджер помогает заказать удаленный осмотр автомобиля и провести оценку состояния по 250 параметрам. Полученный отчет содержит полные данные о состоянии кузова и всей технической части.

После подтверждения выбора автомобиля персональный менеджер помогает провести сделку купли-продажи онлайн и оформляет доставку автомобиля в город покупателя. Отмечается, что для клиентов из регионов это позволит расширить географию поиска нужного автомобиля.

Оплатить автомобиль клиент может в приложении «Сберавто», продавец получит деньги после того, как новый владелец поставит автомобиль на учет в установленный срок. Сервис резервирует сумму оплаты у покупателя до момента завершения оформления всех необходимых документов.

Для пользователей «Сберавто» в приложении по запросу можно оформить автокредит, а также полисы ОСАГО и каско.

Приложение «Сберавто» доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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