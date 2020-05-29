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Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера Sber Trading Swiss AG в Швейцарии. Она специализируется на торговле и транспортировке нефти, нефтепродуктов, угля, металлов, насыпных и сельскохозяйственных товаров. Об этом говорится в сообщении банка.

Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии

Открытие офиса стало международным дополнением к существующей российской торговой инфраструктуре Сбербанка по драгоценным металлам, а также локальным операциям с сырьевыми продуктами в рамках компании ООО «СБ Сырьевой трейдинг».

Отмечается, что принятая стратегия позволит увеличить и диверсифицировать международные операции Сбербанка на товарно-сырьевых рынках.

Офис Sber Trading Swiss AG

На момент открытия компания предлагает клиентам услуги:

  • по международной покупке и продаже сырьевых товаров, их хранению, перевозке и сбыту;
  • по международному товарному финансированию через продукты предоплаты и отложенной оплаты физических поставок сырья;
  • по монетизации товарных запасов (сырьевое Репо) на нефть, нефтепродукты, металлы, насыпные и сельскохозяйственные товары.
Фото: пресс-служба Сбербанка

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