Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии

Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера Sber Trading Swiss AG в Швейцарии. Она специализируется на торговле и транспортировке нефти, нефтепродуктов, угля, металлов, насыпных и сельскохозяйственных товаров. Об этом говорится в сообщении банка.

Открытие офиса стало международным дополнением к существующей российской торговой инфраструктуре Сбербанка по драгоценным металлам, а также локальным операциям с сырьевыми продуктами в рамках компании ООО «СБ Сырьевой трейдинг».

Отмечается, что принятая стратегия позволит увеличить и диверсифицировать международные операции Сбербанка на товарно-сырьевых рынках.

Офис Sber Trading Swiss AG

На момент открытия компания предлагает клиентам услуги:

по международной покупке и продаже сырьевых товаров, их хранению, перевозке и сбыту;

по международному товарному финансированию через продукты предоплаты и отложенной оплаты физических поставок сырья;

по монетизации товарных запасов (сырьевое Репо) на нефть, нефтепродукты, металлы, насыпные и сельскохозяйственные товары.

Фото: пресс-служба Сбербанка