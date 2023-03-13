«Сбер» предупредил о всплеске мошенничества с выдуманной изменой Родине

«Сбер» предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, в которой жертву обвиняют якобы в измене Родине. Злоумышленники уверяют, что со счетов клиента проходили переводы в пользу ВСУ.

Схема такого обмана выглядит так:

мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ;

сообщают, что сотрудник банка, где обслуживается клиент, украл его персональные данные и переводит с его счета деньги в пользу армии Украины;

так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы;

после этого мошенники подключают к разговору «службу безопасности банка» и вынуждают жертву перевести деньги на их счета и даже взять кредиты. Объясняют это тем, что так можно будет «вычислить сотрудника банка, укравшего персональные данные».

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал граждан «никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками». По его словам, банк в последнее время столкнулся с ростом мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют схему обмана с выдуманной госизменой и финасированием ВСУ.

В кредитной организации посоветовали дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следить за их историей, чтобы обезопасить себя.

Фото на обложке: Konstantin Aksenov / Shutterstock